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"Ждем до пяти": экономист из Новосибирска спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ

27 мая 04:03
Фото: фото предоставлено Эдуардом Коложвари
Экономист Эдуард Коложвари прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка. По мнению эксперта, к концу 2022 года этот показатель может достичь 5%, что положительно скажется на состоянии экономики и потребительской активности

Ключевая ставка Центрального банка России будет продолжать снижаться, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры ФРиФИ НГУЭУ Эдуард Коложвари. До конца текущего года финансовый регулятор может принять решение об уменьшении важнейшего экономического показателя в два раза от текущего значения.

"Ждем до пяти (процентов, прим. ред.). Будет-будет, и это можно только приветствовать, это хорошо и для корпораций, и для населения. На рынке ипотеки и потребительского кредитования будет оживление", - заявил эксперт в интервью Atas.info.

26 мая Центробанк РФ объявил о снижении ключевой ставки с 14% до 11% . Это привело к некоторому ослаблению рубля. Впрочем, считает Эдуард Коложвари, на текущий момент курс национальной валюты слабо отражается на семейной экономике рядовых россиян, поскольку доллар фактически "деконвертирован".

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