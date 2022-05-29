Вода в Новосибирском водохранилище прогрелась до 19,1 градусов

В воскресенье, 29 мая утром температура воды в реке Обь составляет 17 градусов. Показатели в Новосибирском водохранилище чуть выше – 19,1 градус.
Добавим, что купаться разрешено от 20 градусов. Для этого в Новосибирской области откроются шесть официальных пляжей.
Температура воздуха в городе составляет +21…+23, а на территории региона от +19 до +24 градусов тепла. В этот день синоптики прогнозируют дожди и грозы.
Напомним, официально купальный сезон в Новосибирске будет открыт в самом начале лета — с 1 июня. В мэрии города уже озвучили, в каких местах в этом году купание будет запрещено.