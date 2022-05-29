atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вода в Новосибирском водохранилище прогрелась до 19,1 градусов

29 мая 05:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что вода в Новосибирском водохранилище прогрелась до 19,1 градусов – по данным на 29 мая 2022 г.

В воскресенье, 29 мая утром температура воды в реке Обь составляет 17 градусов. Показатели в Новосибирском водохранилище чуть выше – 19,1 градус.

Добавим, что купаться разрешено от 20 градусов. Для этого в Новосибирской области откроются шесть официальных пляжей.

Температура воздуха в городе составляет +21…+23, а на территории региона от +19 до +24 градусов тепла. В этот день синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Напомним, официально купальный сезон в Новосибирске будет открыт в самом начале лета — с 1 июня. В мэрии города уже озвучили, в каких местах в этом году купание будет запрещено.

Материалы по теме
Где и почему не дали горячую воду в Новосибирске после 24 мая 2022 сообщили в СГКНовосибирец отсудил 10 тысяч рублей за некачественную водуТемпература воды в Оби и Новосибирском водохранилище в выходные 27-28 мая
#Новости#Последние новости#Новосибирск#Город
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52