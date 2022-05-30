По указу президента Владимира Путина, с 1 июня все социальные выплаты, а также пенсии, МРОТ и прожиточный минимум увеличат на 10%. В связи с этим пособия для семей с детьми от 3 до 7 и от 8 до 16 лет (включительно) в России составят до 13 501. Точная сумма зависит от схемы (процент от ПМ на основе доходов родителей).
- В мае несовершеннолетние данной категории должны были получить деньги за два месяца – текущий и предыдущий, и это при условии, что заявление было одобрено до конца последнего весеннего месяца. В июне деньги им не начислят.
- Если пособие одобрили после 24 мая, в июне стоит ждать поступлений за май и апрель. После все выплаты будут приходить по графику, т.е. каждый месяц.
- Пособия этой категории приходят месяц в месяц.
- На банковские карты родителей детские пособия отправляют по 1 числам месяца. Срок – до 7 дней. Получателям Почты России – каждого 3 числа месяца.