По указу президента Владимира Путина, с 1 июня все социальные выплаты, а также пенсии, МРОТ и прожиточный минимум увеличат на 10%. В связи с этим пособия для семей с детьми от 3 до 7 и от 8 до 16 лет (включительно) в России составят до 13 501. Точная сумма зависит от схемы (процент от ПМ на основе доходов родителей).