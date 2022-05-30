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График выплаты детских пособий в июне 2022 года

30 мая 04:18
Фото: atas.info
Детские пособия начнут поступать родителям в июне 2022 года. Вероятно, летом деньги будут начислять семьям с учетом индексации в 10%. Разбираемся, какой размер новых выплат и когда их получат россияне – составлен график.

По указу президента Владимира Путина, с 1 июня все социальные выплаты, а также пенсии, МРОТ и прожиточный минимум увеличат на 10%. В связи с этим пособия для семей с детьми от 3 до 7 и от 8 до 16 лет (включительно) в России составят до 13 501. Точная сумма зависит от схемы (процент от ПМ на основе доходов родителей).

Когда выплатят пособия детям от 8 до 17 лет в июне:

- В мае несовершеннолетние данной категории должны были получить деньги за два месяца – текущий и предыдущий, и это при условии, что заявление было одобрено до конца последнего весеннего месяца. В июне деньги им не начислят.

- Если пособие одобрили после 24 мая, в июне стоит ждать поступлений за май и апрель. После все выплаты будут приходить по графику, т.е. каждый месяц.

График выплат детям от 3 до 7 лет:

- Пособия этой категории приходят месяц в месяц.

- На банковские карты родителей детские пособия отправляют по 1 числам месяца. Срок – до 7 дней. Получателям Почты России – каждого 3 числа месяца.

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