Путин повышает зарплаты бюджетников – правительство готовит индексацию 20 апреля

Posted 19 апреля 2022, 08:24
Published 19 апреля 2022, 08:24
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Глава государства сообщал об индексации зарплат работников бюджетного сектора, повышении МРОТ и прожиточного минимума 16 марта на совещании по социально-экономическим вопросам. Он поручил подготовить параметры повышения правительству до 20 апреля.
Президент Путин отметил, что за последние несколько месяцев в России выросли цены на социально-значимые товары. Инфляция составила 17,5%. Поэтому граждан было решено поддержать внеплановой индексацией.
С 1 апреля 2022 года на 8,6 % выросли социальные пенсии. Также повышение коснулось некоторых выплат на детей от 3 до 7 лет. Уже завтра, 20 апреля, станет известно, насколько повысят зарплаты бюджетникам.