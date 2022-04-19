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Posted 19 апреля 2022, 08:24

Published 19 апреля 2022, 08:24

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Путин повышает зарплаты бюджетников – правительство готовит индексацию 20 апреля

Путин повышает зарплаты бюджетников – правительство готовит индексацию 20 апреля

19 апреля 2022, 08:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В среду, 20 апреля, правительство РФ должно объявить о повышении зарплат бюджетников, социальных выплат и пенсий, о которых ранее заявлял президент Владимир Путин. Какие решения уже приняты – разбираемся с Atas.info.

Глава государства сообщал об индексации зарплат работников бюджетного сектора, повышении МРОТ и прожиточного минимума 16 марта на совещании по социально-экономическим вопросам. Он поручил подготовить параметры повышения правительству до 20 апреля.

Президент Путин отметил, что за последние несколько месяцев в России выросли цены на социально-значимые товары. Инфляция составила 17,5%. Поэтому граждан было решено поддержать внеплановой индексацией.

С 1 апреля 2022 года на 8,6 % выросли социальные пенсии. Также повышение коснулось некоторых выплат на детей от 3 до 7 лет. Уже завтра, 20 апреля, станет известно, насколько повысят зарплаты бюджетникам.

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