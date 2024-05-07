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Первое предостережение от прокуратуры получил новый мэр Новосибирска

Первое предостережение от прокуратуры получил новый мэр Новосибирска

7 мая 2024, 03:21
Фото: 1MI
Недавно выбранному мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву объявлено предостережение по поводу точечной застройки, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Новый градоначальник Новосибирска Максим Кудрявцев получил первое официальное предупреждение от городского прокурора. Предупреждение касается одной из самых заметных городских проблем — всевозможных нарушений при возведении многоэтажного жилья.

В пресс-службе областного надзорного органа уточнили, что Кудрявцеву напомнили о необходимости при выдаче разрешений на строительство жилья обеспечивать новые дома социальной инфраструктурой — детсадами и школами. Кроме того, застройщик должен позаботиться и о транспортной доступности.

В бумаге из прокуратуры также напоминается о точечной застройке, использовать которую не допускается. Максиму Кудрявцеву порекомендовали акцентировать внимание на принципе комплексной застройки, и выполнять решения судов, касающиеся строительства в Новосибирске.

Городская прокуратура продолжает внимательно контролировать строительство жилья в столице Сибири.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Застройка#Мэр#Прокуратура#Социальная инфраструктура
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