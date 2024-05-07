Первое предостережение от прокуратуры получил новый мэр Новосибирска

В пресс-службе областного надзорного органа уточнили, что Кудрявцеву напомнили о необходимости при выдаче разрешений на строительство жилья обеспечивать новые дома социальной инфраструктурой — детсадами и школами. Кроме того, застройщик должен позаботиться и о транспортной доступности.