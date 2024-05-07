Первое предостережение от прокуратуры получил новый мэр Новосибирска

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Новый градоначальник Новосибирска Максим Кудрявцев получил первое официальное предупреждение от городского прокурора. Предупреждение касается одной из самых заметных городских проблем — всевозможных нарушений при возведении многоэтажного жилья.
В пресс-службе областного надзорного органа уточнили, что Кудрявцеву напомнили о необходимости при выдаче разрешений на строительство жилья обеспечивать новые дома социальной инфраструктурой — детсадами и школами. Кроме того, застройщик должен позаботиться и о транспортной доступности.
В бумаге из прокуратуры также напоминается о точечной застройке, использовать которую не допускается. Максиму Кудрявцеву порекомендовали акцентировать внимание на принципе комплексной застройки, и выполнять решения судов, касающиеся строительства в Новосибирске.
Городская прокуратура продолжает внимательно контролировать строительство жилья в столице Сибири.