О первом кадровом назначении объявил мэр Новосибирска Кудрявцев

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Мэр Новосибирска подписал распоряжение о назначении Ксении Антоновой на пост начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии. Ранее эту должность занимала Анна Миронова, об увольнении которой стало известно несколько дней назад.
Антонова с 2016 года работала помощником депутата Госдумы Кудрявцева, а потом, когда будущий мэр Новосибирска перешел на работу в региональное правительство в качестве вице-губернатора, последовала за ним и возглавляла его аппарат.
Ранее в интервью Atas.Info политолог Алексей Мазур рассказал, какие возможности для привлечения новых людей в свою команду есть у Максима Кудрявцева и кого еще может ждать увольнение с муниципальной службы.