atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Новый мэр начал формировать свою команду

О первом кадровом назначении объявил мэр Новосибирска Кудрявцев

6 мая 2024, 12:18
Фото: atas.info
Новый мэр начал формировать свою команду
Максим Кудрявцев устроил в мэрию свою бывшую помощницу по работе в Госдуме, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мэр Новосибирска подписал распоряжение о назначении Ксении Антоновой на пост начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии. Ранее эту должность занимала Анна Миронова, об увольнении которой стало известно несколько дней назад.

Антонова с 2016 года работала помощником депутата Госдумы Кудрявцева, а потом, когда будущий мэр Новосибирска перешел на работу в региональное правительство в качестве вице-губернатора, последовала за ним и возглавляла его аппарат.

Ранее в интервью Atas.Info политолог Алексей Мазур рассказал, какие возможности для привлечения новых людей в свою команду есть у Максима Кудрявцева и кого еще может ждать увольнение с муниципальной службы.

Читайте также:
Замминистра природы Валерий Шрейдер ушел в отставку после проверки прокуратурыВ отставку ушел глава Центрального округа Новосибирска спустя 10 летВице-мэр Бердска Владимир Захаров ушел с должности
#Политика#Новосибирск#Мэрия#Мэр#Назначение
Подпишитесь
Из мэрии Новосибирска уволен вице-мэр Захаров: кто следующий
Сегодня, 06:08
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
Сегодня, 10:39
Почему подростки становятся насильниками, рассказал новосибирский психотерапевт
Сегодня, 08:17
Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку
Сегодня, 05:42
8-летнюю девочку изнасиловали в Ордынском районе Новосибирской области
Сегодня, 03:27
Мужчина устроил разборки с детьми на самокатах во дворе Новосибирска
Сегодня, 03:14
"