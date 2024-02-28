Вице-мэр Бердска Владимир Захаров ушел с должности

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Информация об уходе появилась на личной странице Владимира Захарова в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении он выразил благодарность всем своим коллегам.
«Спасибо всем, кто окружал меня, за совместную работу в течение долгих пяти лет и восьми месяцев! Вы — настоящие друзья и профессионалы! Счастья и благополучия», — написал Владимир Захаров.
При этом о новом месте работы Владимир Захаров не сообщил. Сейчас в администрации города Бердска открыты вакансии заместителей мэра по вопросам экономического развития и строительству.
Напомним, что свой пост покинул спортивный директор ХК «Сибирь» Сергей Климович.