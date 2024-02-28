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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров покинул свой пост

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров ушел с должности

28 февраля 2024, 13:04
Фото: ВК / Официальная страница Владимира Захарова
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров покинул свой пост
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров покинул свой пост. Чиновник проработал на должности почти шесть лет.

Информация об уходе появилась на личной странице Владимира Захарова в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении он выразил благодарность всем своим коллегам.

«Спасибо всем, кто окружал меня, за совместную работу в течение долгих пяти лет и восьми месяцев! Вы — настоящие друзья и профессионалы! Счастья и благополучия», — написал Владимир Захаров.

При этом о новом месте работы Владимир Захаров не сообщил. Сейчас в администрации города Бердска открыты вакансии заместителей мэра по вопросам экономического развития и строительству.

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