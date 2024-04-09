Замминистра природы Валерий Шрейдер ушел в отставку после проверки прокуратуры

Заместитель министра природы Новосибирской области Валерий Шрейдер 7 марта ушел в отставку по собственному желанию, но сделал он это после вмешательства прокуратуры. Как сообщили Atas.info в региональном ведомстве, в отношении еще двух сотрудников министерства — должностных лиц — вынесли дисциплинарные взыскания.