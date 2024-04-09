Замминистра природы Валерий Шрейдер ушел в отставку после проверки прокуратуры

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Заместитель министра природы Новосибирской области Валерий Шрейдер 7 марта ушел в отставку по собственному желанию, но сделал он это после вмешательства прокуратуры. Как сообщили Atas.info в региональном ведомстве, в отношении еще двух сотрудников министерства — должностных лиц — вынесли дисциплинарные взыскания.
Поводом для проверки послужил ущерб на 24,4 млн рублей водным ресурсам в Мошковском районе. Также прокуратуру заинтересовала попытка вырубить больше 350 га защитных лесов в Колыванском районе. Проверочные мероприятия продолжаются.
В министерстве природы уточнили, что последним рабочим днем Валерия Шрейдера на посту замминистра стало 7 марта. В настоящий момент обязанности замминистра природы региона исполняет Максим Яковлев.
Защитные леса имеют особо ценное значение. К ним применяют особый правовой режим использования, охраны и защиты. Изменять целевое назначение таких лесов может только федеральное законодательство.