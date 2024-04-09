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Замминистра природы Новосибирской области уволился после проверки прокуратуры

Замминистра природы Валерий Шрейдер ушел в отставку после проверки прокуратуры

9 апреля 2024, 11:27
Фото: 1MI, ГКУ НСО «Природоохранная инспекция»

Замминистра природы Новосибирской области уволился после проверки прокуратуры

Поводом для проверки послужили нарушения, выявленные в двух районах региона — ущерб водным ресурсам и попытка вырубить леса.

Заместитель министра природы Новосибирской области Валерий Шрейдер 7 марта ушел в отставку по собственному желанию, но сделал он это после вмешательства прокуратуры. Как сообщили Atas.info в региональном ведомстве, в отношении еще двух сотрудников министерства — должностных лиц — вынесли дисциплинарные взыскания.

Поводом для проверки послужил ущерб на 24,4 млн рублей водным ресурсам в Мошковском районе. Также прокуратуру заинтересовала попытка вырубить больше 350 га защитных лесов в Колыванском районе. Проверочные мероприятия продолжаются.

В министерстве природы уточнили, что последним рабочим днем Валерия Шрейдера на посту замминистра стало 7 марта. В настоящий момент обязанности замминистра природы региона исполняет Максим Яковлев.

Защитные леса имеют особо ценное значение. К ним применяют особый правовой режим использования, охраны и защиты. Изменять целевое назначение таких лесов может только федеральное законодательство.

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