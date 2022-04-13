Средняя зарплата бюджетников в 2022 году – насколько повысят по указанию Путина

Средняя зарплата бюджетников в 2022 году – насколько повысят по указанию Путина
Средняя зарплата бюджетников в 2022 году – насколько повысят по указанию Путина
Сегодня, 10:09ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Президент РФ Путин в ходе конференции по мерам социальной поддержки от 16 марта поручил Правительству подготовить идеи по увеличению пенсий, зарплат бюджетников, прожиточного минимума и МРОТ к 20 апреля. Рассказываем, что известно о новом коэффициенте на 13 апреля.

Предложения от Минтруда и Минфина должны были поступить ещё до 28 марта, однако их пока не согласовали. 7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы и напомнил о повышении социальных выплат, минимального размера оплаты труда и зарплат бюджетников. Однако о том, когда и насколько поднимут эти выплаты, не говорилось.

Владимир Путин сообщал ранее, что на повышение заработных плат могут рассчитывать сотрудники бюджетного сектора. В их число входят госслужащие, врачи, учителя, работники спецслужб (военные, пожарные, полицейские). Коснется ли повышение бюджетников регионального уровня, пока неизвестно.

Сейчас экономисты могут только предполагать, что МРОТ и зарплата вырастит примерно одинаково – до 5%. И этот коэффициент индексации не перекроет уровень инфляции. К слову, на данный момент средняя зарплата бюджетников в Москве составляет 39 тысяч рублей, в регионах Сибири около 17 тысяч рублей.

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