Список вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей составили в Новосибирске

Список вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей составили в Новосибирске
Список вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей составили в Новосибирске
Сегодня, 15:54ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирской области открыты около 11 тысяч вакансий на Авито

Вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей появились в Новосибирске – составлен актуальный список. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито.Работа».

Самые высокие средние заработки оказались в сфере транспорта и логистики – 65 тысяч рублей. В автомобильном бизнесе платят до 60 тысяч рублей, а в строительной и банковской сфере – 50 тысяч рублей.

Программисты и врачи могут зарабатывать до 200 тысяч рублей, промышленные альпинисты – до 120 тысяч рублей, мастер кузовного ремонта – 125 тысяч рублей, строительный прораб – до 150 тысяч рублей.

Всего в регионе имеется около 11 тысяч открытых вакансий.

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