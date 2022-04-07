Список вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей составили в Новосибирске

Вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей появились в Новосибирске – составлен актуальный список. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито.Работа».
Самые высокие средние заработки оказались в сфере транспорта и логистики – 65 тысяч рублей. В автомобильном бизнесе платят до 60 тысяч рублей, а в строительной и банковской сфере – 50 тысяч рублей.
Программисты и врачи могут зарабатывать до 200 тысяч рублей, промышленные альпинисты – до 120 тысяч рублей, мастер кузовного ремонта – 125 тысяч рублей, строительный прораб – до 150 тысяч рублей.
Всего в регионе имеется около 11 тысяч открытых вакансий.