Ковидный госпиталь №11 вернулся к обычной работе в Новосибирске

Ковидный госпиталь №11 вернулся к обычной работе в Новосибирске
Ковидный госпиталь №11 вернулся к обычной работе в Новосибирске
Сегодня, 17:32ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В скором времени больница будет переделана в многопрофильную для плановой и экстренной помощи

Городскую клиническую больницу № 11 в Новосибирске перепрофилируют из ковидного госпиталя в обычный режим работы в связи со снижением числа пациентов с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Хальзов уточнил, что на протяжении двух недель сохраняется тенденция по снижению числа пациентов с коронавирусом – это позволило снять поток людей с COVID-19 с городской клинической больницы №11.

В ближайший месяц больницу переделают в многопрофильную для оказания плановой и экстренной медицинской помощи.

Всего в регионе в качестве ковидных госпиталей продолжат работать – городская инфекционная клиническая больница №1 и городская больница №4.

Напомним, что масочный режим в Новосибирской области с 31 марта будет действовать в рекомендательном характере.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы