Ковидный госпиталь №11 вернулся к обычной работе в Новосибирске

В скором времени больница будет переделана в многопрофильную для плановой и экстренной помощи

Городскую клиническую больницу № 11 в Новосибирске перепрофилируют из ковидного госпиталя в обычный режим работы в связи со снижением числа пациентов с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Хальзов уточнил, что на протяжении двух недель сохраняется тенденция по снижению числа пациентов с коронавирусом – это позволило снять поток людей с COVID-19 с городской клинической больницы №11. В ближайший месяц больницу переделают в многопрофильную для оказания плановой и экстренной медицинской помощи. Всего в регионе в качестве ковидных госпиталей продолжат работать – городская инфекционная клиническая больница №1 и городская больница №4. Напомним, что масочный режим в Новосибирской области с 31 марта будет действовать в рекомендательном характере.

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