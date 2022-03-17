Три ковидных госпиталя продолжат работать в Новосибирске

Все ковидные госпитали перейдут к обычному профилю работы, кроме трех

В Новосибирске коронавирусные госпитали вернутся к основному профилю работы, а лечить больных COVID-19 будут лишь три медицинских учреждения. Министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, что сохранено после перепрофилирования будет только три медорганизации – больница №12, 1-я инфекционная больница и клиническая больница №11. По данным на 17 марта, за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 458 новосибирцев, а скончались 12 человек. Напомним, что в Новосибирской области планируют отменить масочный режим с понедельника, 21 марта 2022 года.

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