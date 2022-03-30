В Новосибирской области c 31 марта отменят обязательный масочный режим

В Новосибирской области c 31 марта отменят обязательный масочный режим
В Новосибирской области c 31 марта отменят обязательный масочный режим
Сегодня, 10:47ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Жителям Новосибирской области рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания

Масочный режим в Новосибирской области с 31 марта будет действовать в рекомендательном характере. Постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрило предложения о снятии действующих ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19.

Решение об отмене масочного режима в регионе было принято исходя из стабильного улучшения эпидемиологической ситуации на территории Новосибирской области.

Однако местным жителям будет рекомендовано соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей. Обязанность носить маски останется для работников организация, которые взаимодействуют с посетителям при оказании различных услуг.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками в сфере медицины, торговли, общепита, фитнеса, салонах красоты и прочих», - говорится в постановлении.

Обязательный режим ношения масок может быть возвращен, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, что на прошлой неделе фиксировалось превышение эпидемиологического порога по ОРВИ на 30% у взрослого населения. Однако заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад.

Материалы по теме:
масочный режимкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы