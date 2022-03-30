В Новосибирской области c 31 марта отменят обязательный масочный режим

Масочный режим в Новосибирской области с 31 марта будет действовать в рекомендательном характере. Постановление подписал губернатор региона Андрей Травников.
Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрило предложения о снятии действующих ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19.
Решение об отмене масочного режима в регионе было принято исходя из стабильного улучшения эпидемиологической ситуации на территории Новосибирской области.
Однако местным жителям будет рекомендовано соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей. Обязанность носить маски останется для работников организация, которые взаимодействуют с посетителям при оказании различных услуг.
«Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками в сфере медицины, торговли, общепита, фитнеса, салонах красоты и прочих», - говорится в постановлении.
Обязательный режим ношения масок может быть возвращен, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.
Напомним, что на прошлой неделе фиксировалось превышение эпидемиологического порога по ОРВИ на 30% у взрослого населения. Однако заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад.