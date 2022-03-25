28 марта станет известно, когда отменят масочный режим в Новосибирской области

Решение о снятии ряда ограничительных мер может быть принято 28 марта 2022, сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов. Власти Новосибирской области могут снова обсуждать отмену масочного режима на заседании оперативного штаба.

Понедельник, 28 марта 2022 может стать исторической датой, если правительство Новосибирской области, совместно с Роспотребнадзором примут решение об отмене масочного режима в регионе. Вопрос снятия ограничительных мер будут снова обсуждать областные власти и оперативный штаб 28 марта, сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов. «Мы заслушаем Роспотребнадзор. Узнаем, как они оценивают ситуацию, какие прогнозы», - сказал Хальзов на брифинге 24 марта. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов Фото: nso.ru В понедельник 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже предлагал сделать ношение масок в регионе рекомендательным. «Мы же не думаем, что маски теперь — пожизненный элемент нашей одежды, — заявил губернатор Травников на оперативном совещании в правительстве. Но руководитель управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о преждевременности отмены масочного режима, из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. «У нас на высоких цифрах на сегодняшний день регистрируется заболеваемость ОРВИ, в том числе вызывает обеспокоенность ОРВИ среди взрослого населения. Так, превышение эпидемических порогов идет на 30%», - цитирует Щербатова ТАСС. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Фото: nso.ru На этой неделе отмена масочного режима в Новосибирске не состоялась. Губернатор подписал только постановление №103-п, которое отменило дистанцирование на фуд-кортах в ТРЦ и ПЦР тесты в детских лагерях. Ещё с 18 марта в Новосибирской области перестали требовать QR-коды при посещении кино и театров. Также в гостиницах, местах отдыха. Власти Новосибирской области постепенно отменяют коронавирусные ограничения. Будет ли принято решение об отмене утомившего новосибирцев масочного режима, станет ясно после заседаний 28 марта. Вчера, по данным оперштаба в области заболели COVID-19 еще 293 человека. В марте число заболевших коронавирусом последовательно снижается.

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