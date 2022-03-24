Стало известно, когда примут решение о снятии масочного режима в Новосибирске

Решение об отмене масочного режима в Новосибирске отложили. Дату обсуждения вопроса назвал глава регионального Минздрава Константин Хальзов в ходе брифинга 24 марта.
По словам министра, послабление ограничительной меры рассмотрят областные власти и оперативный штаб в понедельник, 28 марта 2022 года. Решение будет зависеть от многих факторов.
«Мы заслушаем Роспотребнадзор. Узнаем, как они оценивают ситуацию, какие прогнозы», - сказал Хальзов.
Напомним, на днях губернатор Новосибирской области подписал постановление об отмене социальной дистанции в кафе и ресторанах. Также недавно отказались от обязательной вакцинации.