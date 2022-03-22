Рекомендательный масочный режим – эксперты из Новосибирска разъяснили правила

Новосибирские эксперты объяснили, куда можно ходить без маски

Обязательный масочный режим переведён в рекомендательный формат в Новосибирской области по указу губернатора Андрея Травникова с 21 марта 2022 года. Новую коронавирусную меру оценили новосибирские эксперты. В разговоре с Atas.info они предположили, как послабление скажется на настрое горожан и куда пустят без маски.

На сегодняшний день доподлинно неизвестно, куда будут пускать без маски. Рекомендательное постановление ещё не опубликовали. Однако сама мысль о том, что появится возможность гулять без средств индивидуальной защиты - радует многих новосибирцев. «Если до сих пор маска была обязательным атрибутом, каждый человек носил её в кармане. То сейчас частичное снятие ограничительной меры их расслабит. Однако стоит учесть, что маска на протяжении нескольких лет была символом коронавирусных ограничений – даже значимее QR-кодов. И это не означает, что люди быстро о ней забудут. Сознательно, новосибирцы начнут её надевать, когда простудятся, либо почувствуют пыль в помещении. Но в любом случае, их порадует то, что решение - за ношение или нет - индивидуальных средств защиты стоит за ними», - отметил психолог из Новосибирска Игорь Лях. Кроме того, эксперт считает, что маски останутся специфическим компонентом нашей культуры. И о них не перестанут говорить ещё очень долго. Вирусологи и учёные в один голос предположили, что рекомендательный режим ситуацию с заболеваемостью COVID-19 не изменит. С их слов, новосибирцы и до этого постановления не носили маску правильно. «Возможно, каждый будет решать, хочет он носить маску или боится. Видимо, эпидемиологическая ситуация настолько благоприятная, что вводят такой режим. С другой стороны, кто носит маски правильно? Ответственные люди продолжат носить для своего блага. А так меньше будет «подбородочников»», - прокомментировал сотрудник института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых. Аналогично высказался о новом режиме по предотвращению распространения коронавируса и вирусолог Сергей Нетёсов. «Сейчас и так многие нарушают масочный режим: прикрывают маской только рот, либо носят в руках. Рекомендательный режим, в моём понимании, это когда люди сами принимают решение – носить средства индивидуальной защиты или нет. Но должно быть, конечно, официальное постановление и разъяснение действий от властей. Я могу лишь посоветовать горожанам – беречься. Сезон ОРВИ ещё идёт, можно заразиться не только коронавирусом, но и с десяток другими инфекциями», - сказал Нетёсов. Глава региона Андрей Травников отмечал, что маски не могут вечно служить элементом одежды. Поэтому их ношение было решено сделать рекомендательным. Подобное нововведение уже существует в ряде соседних регионах. Согласно их опыту, средства защиты разрешат не носить в общественных местах, за исключением транспорта, вокзалов, больниц. Власти лишь советуют горожанам не пренебрегать своим здоровьем, беречься и продолжить осознано надевать маски. Фото: Медиахолдинг1Mi Что означает рекомендательный режим с правовой точки зрения «Санитарные правила по масочному режиму могут составлять специалисты Роспотребнадзора. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Они постановляют, что носить маски необходимо в сезон простуд или во время карантина. Предположу, что в местах скопления до 50 человек, средства индивидуальной защиты останутся обязательными. Речь о больницах, спортивных учреждениях. Однако её могут, как в Москве, перестать требовать в общественном транспорте, кинотеатрах. А при подъёме заболеваемости советовать надевать. Так права горожан нарушены не будут – в любом случае, лучше подчиниться и надеть маску по требованию, я думаю к этому мы уже, и так привыкли», - заключила юрист Казанцева Юлия. Тем временем, в ходе написания статьи стало известно, что губернатор Андрей Травников подписал постановление № 103-п об отмене социальной дистанции в заведениях общепита от 22 марта 2022 года. При этом масочный режим посетителей обязуют соблюдать.

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