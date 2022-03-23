Отмена масочного режима в Новосибирске не состоялась – постановление губернатора 103п

Отмена масочного режима в Новосибирске не состоялась – постановление губернатора 103п
Отмена масочного режима в Новосибирске не состоялась – постановление губернатора 103п
Сегодня, 12:41ПолитикаДмитрий ТростниковФото: Медиахолдинг1Mi
Отменено дистанцирование на фуд-кортах в ТРЦ и ПЦР тесты в детских лагерях. Постановление №103-п губернатор Андрей Травников подписал 22 марта 2022. Не сбылись ожидания замены обязательного масочного режима на рекомендательный.

Ограничения, действующие в Новосибирской области из-за пандемии коронавируса, понемногу отменяют. 22 марта губернатор Андрей Травников подписал постановление №103-п.

В соответствии с этим документом, отменяется дистанцирование между столами, отменяется условие присутствия одного посетителя на четырех квадратных метрах и не ограничивается количество посетителей при оказании услуг общественного питания на фуд-кортах в ТРЦ. «В детских лагерях исключается требование по допуску к работе сотрудников при наличии действующего QR-кода и требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции в отношении детей», – цитирует министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова сайт правительства Новосибирской области.

21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников предлагал сделать ношение масок в регионе рекомендательным. «Мы же не думаем, что маски теперь — пожизненный элемент нашей одежды, — заявил губернатор Травников 21 марта 2022 года на оперативном совещании в правительстве.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Фото:nso.ru

Ранее Травников заявил о поддержке решения об отмене масочного режима и дал поручение оперативному штабу совместно с Роспотребнадзором готовить соответствующие документы.

Но территориального управления ведомства Александр Щербатов сообщил о преждевременности отмены масочного режима, из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. «У нас на высоких цифрах на сегодняшний день регистрируется заболеваемость ОРВИ, в том числе вызывает обеспокоенность ОРВИ среди взрослого населения. Так, превышение эпидемических порогов идет на 30%», - цитирует Щербатова ТАСС.

Юридический статус «рекомендательного» масочного режима вызывал вопросы, и Atas.info обсудил с перспективы такой ограничительной меры с экспертами.

Отметим, ещё с 18 марта в Новосибирской области перестали требовать QR-коды при посещении кино и театров. Также в гостиницах, местах отдыха. С 1 апреля уточняются правила проведения спортивных и физкультурных мероприятий с участием зрителей – наполняемость 70%. Но на трибуны начнут пускать без QR-кода.

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