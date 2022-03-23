Новосибирский губернатор Андрей Травников не запасся сахаром и гречкой

Губернатор Травников признает, что предстоит рост цен, но власти России готовы поддержать граждан. «Не скрою, вот эти турбулентности, рост цен в какой-то период повлияет на наши доходы. Но государство подставит плечо, уже озвучены решения от президента и правительства. С 1 апреля индексируются пенсии и выплаты, с 1 мая новая мера — выплаты на детей от 8 до 16 лет. Запускается первый пакет поддержки рынка труда. А также субсидирование трудоустройства молодежи, людей до 30 лет. Думаю, такими решениями мы наших граждан неплохо поддержим», — заявил Андрей Травников.