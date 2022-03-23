Новосибирский губернатор Андрей Травников не запасся сахаром и гречкой

Губернатор Андрей Травников дал оценку ажиотажному спросу на продукты питания и признался, что сам не сделал запаса продуктов.
«Я запасы не делал, но соглашусь, что память подсознательная, видимо, в нас живет. Многие люди на это ведутся. Вчера разговаривал с директором магазина, он поделился: «Подхожу к полке с солью, рука тянется взять две пачки, хотя понимаешь, что это не поможет», — ответил Травников на вопрос журналиста.
Губернатор напомнил, что такой же панический спрос на сахар был в начале пандемии коронавируса весной 2020 года: тогда россияне тоже скупали гречку и туалетную бумагу. Тогда ситуацию удалось быстро нормализовать.
Atas.info рассказывал, как 22 марта губернатор Андрей Травников лично проверил цены в нескольких новосибирских магазинах.
Большую часть продуктов в Новосибирской области производится в больших количествах, чем потребляется, сообщил Травников 23 марта. Исключение — говядина.
Попытки регулировать ажиотажный спрос на продукты делаются, но с переменным успехом. «Попытка была, сети договорились о том, чтобы ограничить продажу в одни руки. Но мы видели, что люди приходят по несколько раз», — пояснил заместитель главы региона Сергей Сёмка.
Губернатор Травников признает, что предстоит рост цен, но власти России готовы поддержать граждан. «Не скрою, вот эти турбулентности, рост цен в какой-то период повлияет на наши доходы. Но государство подставит плечо, уже озвучены решения от президента и правительства. С 1 апреля индексируются пенсии и выплаты, с 1 мая новая мера — выплаты на детей от 8 до 16 лет. Запускается первый пакет поддержки рынка труда. А также субсидирование трудоустройства молодежи, людей до 30 лет. Думаю, такими решениями мы наших граждан неплохо поддержим», — заявил Андрей Травников.