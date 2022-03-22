Губернатор Травников проверил цены на сахар в супермаркетах Новосибирска

Цены на сахар и наличие значимых продуктов в магазинах Новосибирска проверил губернатор региона Андрей Травников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Глава региона решил внезапно проинспектировать популярные супермаркеты «Сотый», «Фасоль» и «Магнит» после массовых жалоб на дефицит сахара и других продуктов первой необходимости. Также Андрей Травников проверил соответствие цен.
Оказалось, что на прилавках в двух магазинах рафинад отсутствовал. В третьем остались большие запасы. Кроме того, директор одной из сетей показал линейку продуктов собственного производства.
Напомним, ранее Atas.info писал о нехватке сахара на полках магазинов в Новосибирске. На фоне этой ситуации в регионе даже появились спекулянты, продающие рафинад по заоблачным ценам с капотов автомобилей.