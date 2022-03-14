Запасов сахара и консервов в Новосибирске хватит только на 24 дня. Об этом заявил Минпромторг 14 марта.
Так, министр промышленности и предпринимательства Андрей Гончаров на оперативном совещании высказался о жалобах от жителей Новосибирска на нехватку продуктов. По его словам, чаще всего люди говорят о дефиците сахара и консервов. Все сигналы контролируются ФАС. Ведомство рассматривает жалобы, в том числе на повышение цен на продукты.
Гончаров отметил, что запасы продуктов в Новосибирской области сформированы на 24 дня. Сейчас имеется в наличии 600 тонн сахара. В ближайшие дни поступят еще 400 тонн.
Ранее в материале Атас.инфо мы писали, что новосибирцев возмутило отсутствие сахара на прилавках магазина. Так, в магазинах "Ярче", "Пятерочка" и "Магнит" корреспонденты действительно не нашли сахара. Однако, по словам продавцов, его дефицита в торговых сетях нет. Чаще всего люди скупают сахар сразу после его привоза. Остается ждать лишь новые поставки.