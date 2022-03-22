Насколько тяжелый удар наносят санкции по стоматологии Новосибирска

«Цены сразу повысили после введения санкций на 50%, как только прекратились поставки. Спустя 3-4 дня выросло еще на 25%. Я думаю, что на складах еще есть, просто торгующие гиганты их скупили, но ставят другую цену, чтобы потом им было бы на что заново покупать материалы по более высокой цене из Европы (доллар и евро подорожали), если найдут способ делать это обходными путями», - уточнил руководитель стоматологической клиники.