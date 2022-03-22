Насколько тяжелый удар наносят санкции по стоматологии Новосибирска

Директор одной из новосибирских клиник стоматологии рассказал Atas.info, какой удар нанесли санкции стоматологической отрасли в России.
«Доля импортных материалов в стоматологиях составляет 70-90%. Некоторые материалы можно использовать отечественные, а также инструменты. Но есть такие позиции, которые ничем не заменить – их привозили из Германии и Швейцарии, а также из других стран Европы. Придется теперь искать другие варианты», - пояснил директор.
Особые проблемы возникнут с высококачественными брекетами и имплантами. Существуют более дешевые корейские аналоги – возможно, с ними работает часть клиник. Но качественных российских брекетов и имплантов не производится.
Как цены выросли на импортные материалы в стоматологии
Оптовые поставщики стоматологических материалов и оборудования сначала просто остановили поставки, а потом повысили цены на импортные материалы сразу.
«Цены сразу повысили после введения санкций на 50%, как только прекратились поставки. Спустя 3-4 дня выросло еще на 25%. Я думаю, что на складах еще есть, просто торгующие гиганты их скупили, но ставят другую цену, чтобы потом им было бы на что заново покупать материалы по более высокой цене из Европы (доллар и евро подорожали), если найдут способ делать это обходными путями», - уточнил руководитель стоматологической клиники.
По его словам, сейчас поставщики начинают предлагать некоторые импортные материалы, но приходится от них отказываться из-за цены – новосибирские пациенты не «потянут» такие цены.
Антимонопольный комитет по Новосибирской области предостерег стоматологов от повышения цен, но пока не ясно, как антимономольщики это будут контролировать, при растущей себестоимости услуг.
«18 марта, было получено предписание от Росздравнадзора. Просят заполнить специальную отчетную форму по обороту медицинских изделий. Мы должны выбрать из утвержденного ими списка свои медицинские изделия, вписать в форму и сообщить, какие у нас потребности на 2022 год, сколько у нас остатка в клинике. При этом, там малый список того, что мы действительно используем в работе», - рассказал директор.
Специалист считает: так планируется импортозамещение – помощь государственным учреждениям, но частных клиник это вряд-ли коснется.
Как изменились цены на импланты в Новосибирске
Цена на имплант швейцарской фирмы Straumann выросла больше чем в два раза. При этом запасов имплантов в клиниках нет - они поставлялись малыми партиями.
Какие российские материалы можно использовать в стоматологических клиниках
Стоматолог рассказала, что можно использовать различные антисептические растворы для промывания, но брекетов и имплантов российских нет.
«Обезболивающие у нас все импортное, российское тоже существует, но мы его давно не используем. Новокаин, лидокаин производят в России, но мы обезболиваем гораздо долее сильными препаратами», - сказала руководитель.
Напомним, что санкция подкосили разные секторы экономики в России. Компании вынуждены искать новые пути и, как следствие, поднимать цены. Волна дошла и до стоматологических клиник. В Новосибирске уже первые стоматологии заявили о подорожании услуг.