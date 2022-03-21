Жители Новосибирска стали покупать дешевые презервативы из-за кризиса в России

Кризис повлиял на интимную жизнь новосибирцев – они начали покупать дешевые презервативы, а более качественные варианты оказались не так востребованы. Об этом Atas.info 21 марта сообщили в Sex Shop «For You».
«Спрос на презервативы повысился несильно, большими партиями никто не закупает. Однако заметна разница в выборе более бюджетных вариантов. Люди чаще стали покупать что-то подешевле», - сказал представитель магазина.
Самый большой спрос оказался на презервативы китайского производства – они дешевле в цене, но и качество не самое лучшее.
Напомним, что самых дешёвых проституток в России нашли в Новосибирске. Специалисты проанализировали анкеты девушек, которые самостоятельно находят клиентов с помощью специальных сайтов.