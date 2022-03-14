Новосибирские стоматологи поднимают цены на услуги из-за санкций

В клинике «Стоматологической практики Золотаева Е. О.» есть запас материалов и медикаментов, но его хватит на 6 месяцев. Врач стоматолог-ортопед Евгений Золотаев заявляет, что цены будут умеренными, он не будет их поднимать в два раза. Врач понимает, что люди не стали больше зарабатывать из-за кризиса и санкций. Но он обеспокоен тем, что импортным анестетикам нет альтернативы. Он не хочет возвращаться на 30 лет назад и использовать лидокаин в пятикубовых шприцах с толстыми иглами.