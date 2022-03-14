Новосибирские стоматологи поднимают цены на услуги из-за санкций

Новосибирские стоматологи поднимают цены на услуги из-за санкций
Новосибирские стоматологи поднимают цены на услуги из-за санкций
Сегодня, 06:06БизнесФото: pixabay.com
Клиники пытаются удержать цены, но ненадолго.

Санкция подкосили разные секторы экономики в России. Компании вынуждены икать новые пути и, как следствие, поднимать цены. Волна дошла и до стоматологических клиник. В Новосибирске уже первые стоматологии заявили о подорожании услуг.

Гендиректор зуботехнической лаборатории «Денталия» и стоматологического кабинета «Снежность» Карина Ткачева рассказала НГС, что на иностранные компоненты к лаборатории были установлены «условные единицы» - евро. Клиника будет ориентироваться на курс Центробанка. После стабилизация курса рубля «у.е» уберут. Кстати, на остальные услуги лаборатории цены остались прежние.

Но в клинике прайс обновили, позиции подорожали в цене в среднем на 30%. На услуги, которые не дорожали в 2021 года, цены выросли в два раза. Речь идет о протезировании – коронки, виниры, съемные протезы. Ткачева пояснила, что в цену заложены не только рост цен на материалы, но и зарплата сотрудников.

В первую очередь подорожали импланты США, Израиля, США на 30%. Корейские материалы пока не дорожали. Клиника еще предлагает по старым ценам протезирование, но отказалась от рассрочки.

Но в ближайшей перспективе все может измениться, и прайс вновь обновят из-за инфляции. Сейчас многие пациенты вносят предоплату для фиксации цен.

Иностранные производители уходят из России, а местные производители работали на импортном сырье. Сейчас российские компании поднимают цены на 10-15%. Но вырос интерес китайского рынка к России. Есть проблемы по азиатским поставкам.

В клинике «Стоматологической практики Золотаева Е. О.» есть запас материалов и медикаментов, но его хватит на 6 месяцев. Врач стоматолог-ортопед Евгений Золотаев заявляет, что цены будут умеренными, он не будет их поднимать в два раза. Врач понимает, что люди не стали больше зарабатывать из-за кризиса и санкций. Но он обеспокоен тем, что импортным анестетикам нет альтернативы. Он не хочет возвращаться на 30 лет назад и использовать лидокаин в пятикубовых шприцах с толстыми иглами.

Пломбировочные материалы производит и Россия, это клон корейской системы. Директор стоматологической клиники «А-Классик» Дмитрий Перковский тоже заявил о поднятии цен на импланты. Пациенты предлагают заранее оплатить процедуру, как это было в 2015 году, когда был отмечен скачок курса доллара. Он не исключает подорожание услуг на 30%.

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