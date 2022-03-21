Губернатор Травников перевел масочный режим из обязательного в рекомендательный

Губернатор Травников перевел масочный режим из обязательного в рекомендательный
Губернатор Травников перевел масочный режим из обязательного в рекомендательный
Сегодня, 06:59ОбществоФото: Атас.инфо
На оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области 21 марта 2022 обсуждался вопрос об отмене масочного режима. Этой новости ждали все новосибирцы, уставшие от обязательного ношения масок.

- Снижение случаев Covid-19 идет медленными темпами, - сказал глава Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. - Одной из мер профилактики заболевания является масочный режим, рекомендовал бы его не снимать.

- Я согласен, что маски нужно носить, чтобы предотвратить заболевание, - отметил глава региона Андрей Травников. - Но маски не элемент нашей одежды. Перевожу режим из обязательного в рекомендательный.

Добавим, с 18 марта 2022 года в Новосибирске перестали действовать QR-коды при посещении кино, театров, концертных залов и других культурных учреждений. Также коды перестают действовать при заселении в гостиницу, баз отдыха и санаториях.

С 1 апреля 2022 года без QR-кода можно посещать спортивные мероприятия. Однако участники соревнований обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

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