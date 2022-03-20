Отмена масочного режима в Новосибирской области состоится завтра, 21 марта 2022 года

Отмена масочного режима в Новосибирской области состоится завтра, 21 марта 2022 года
Отмена масочного режима в Новосибирской области состоится завтра, 21 марта 2022 года
Сегодня, 05:36ОбществоФото: pixabay.com
Решение об отмене оперативный штаб примет в понедельник.

Масочный режим в Новосибирске отменят уже завтра, 21 марта. Губернатор области подготовил соответствующее постановление, которое свидетельствует об отмене ношения масок в общественных местах.

Стоит отметить, что решение о снятии некоторых ограничительных мер по Covid-19 оперативный штаб примет 21 марта на заседании. Однако сам губернатор Андрей Травников считает, что режим повышенной готовности в Новосибирской области отменять еще рано.

С 18 марта 2022 года в Новосибирске перестали действовать QR-коды при посещении кино, театров, концертных залов и других культурных учреждений. Также коды перестают действовать при заселении в гостиницу, баз отдыха и санаториях.

С 1 апреля 2022 года без QR-кода можно посещать спортивные мероприятия. Однако участники соревнований обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, на 19 марта в Новосибирске зафиксировано 383 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе среди 194 детей. Об этом информирует оперштаб по региону.

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