383 новосибирца заболели COVID-19 и 11 пациентов скончались за сутки

За минувшие сутки коронавирус унёс жизни 11 пациентов. Среди них мужчины в возрасте: 63 года, 70 лет, 75 лет и женщины в возрасте 61 год, 66 лет, 66 лет, 73 года, 81 год, 83 года, 94 года, 94 года.