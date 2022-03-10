Масочный режим не отменят в Новосибирске

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали, что снижение заболеваемости коронавирусом в регионе не означает, что масочный режим отменят в ближайшее время. Так, главный санврач Александр Щербатов заявил, что сейчас необходимо сохранить все существующие ограничения, в том числе – масочный режим, пишет Сиб.фм.