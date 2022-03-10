Масочный режим не отменят в Новосибирске

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали, что снижение заболеваемости коронавирусом в регионе не означает, что масочный режим отменят в ближайшее время. Так, главный санврач Александр Щербатов заявил, что сейчас необходимо сохранить все существующие ограничения, в том числе – масочный режим, пишет Сиб.фм.
Сохранить санитарные ограничения хочет и губернатор НСО Андрей Травников. Так, глава региона 9 марта отметил, что противоковидные ограничения в Новосибирской области продолжатся.
Ранее министр здравоохранения Константин Хальзов заявлял, что только за последние две недели в Новосибирске снизилась заболеваемость Covid-19. Показатели фиксируют снижение на 44%. На фоне данной статистики, в регионе отменили систему QR-кодов на фуд-кортах, спортзалах, зоопарке и аквапарке. Однако положительная динамика пока не сможет отменить масочный режим, дезинфекцию и дистанцию.