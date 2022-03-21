В метро Новосибирска проезд остается в масках 21 марта 2022 года

В новосибирское метро будут пускать только в защитных масках, пока не придёт официальное соответствующее распоряжение.

пассажиров в метро Новосибирска. Об этом сообщили Atas.info в пресс-службе Новосибирского метрополитена 21 марта 2022 года. «Пока нет официального документа, ничего не меняется», - уточнили в ведомстве. В понедельник, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил частичное снятие ограничительной меры – масочного режим. Конкретнее, формат режима переведут с обязательного в рекомендованный. Глава региона отметил, что маски и другие индивидуальные средства защиты не могут постоянно оставаться элементами одежды новосибирцев. Он поручил ведомствам подготовить в ближайшее время рекомендации по их ношению. Что нас ждёт, в каких местах Новосибирской области, возможно, разрешат не надевать маску – читайте в материале Atas.info.

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