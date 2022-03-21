В метро Новосибирска проезд остается в масках 21 марта 2022 года

В метро Новосибирска проезд остается в масках 21 марта 2022 года
В метро Новосибирска проезд остается в масках 21 марта 2022 года
Сегодня, 09:40ОбществоФото: Правительство Новосибирской области
В новосибирское метро будут пускать только в защитных масках, пока не придёт официальное соответствующее распоряжение.

пассажиров в метро Новосибирска. Об этом сообщили Atas.info в пресс-службе Новосибирского метрополитена 21 марта 2022 года.

«Пока нет официального документа, ничего не меняется», - уточнили в ведомстве.

В понедельник, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил частичное снятие ограничительной меры – масочного режим. Конкретнее, формат режима переведут с обязательного в рекомендованный.

Глава региона отметил, что маски и другие индивидуальные средства защиты не могут постоянно оставаться элементами одежды новосибирцев. Он поручил ведомствам подготовить в ближайшее время рекомендации по их ношению.

Что нас ждёт, в каких местах Новосибирской области, возможно, разрешат не надевать маску – читайте в материале Atas.info.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы