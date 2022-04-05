Часть предприятий сократит часы работы из-за санкций в Новосибирске

Часть предприятий сократит часы работы из-за санкций в Новосибирске
Часть предприятий сократит часы работы из-за санкций в Новосибирске
Сегодня, 11:41БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Только треть предприятий сохранят объемы выпуска продукции.

В Новосибирске несколько предприятий планируют сократить рабочую неделю. Об этом сообщил глава городского департамента промышленности и инноваций Виталий Витухин.

По информации ведомства, на полную мощность продолжать работать лишь треть заводов из 240 в регионе. Сохранят объёмы производства Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, «Элсиб» и «Север».

По словам Виталия Витухина, в Новосибирске часть предприятий производят товары, экспорт которых запрещен. Известно, что под санкции попали НИИ электронных приборов, НПО «Восток», Новосибирский авиаремонтный завод и завод «Луч».

Также «Сибэлектротерм» и «Тайра». В мае они перейдут на 4-х часовой рабочий день.

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