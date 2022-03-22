Власти Новосибирска предложили работу уволенным сотрудникам из-за санкций

Власти Новосибирска предложили работу уволенным сотрудникам из-за санкций
Власти Новосибирска предложили работу уволенным сотрудникам из-за санкций
Сегодня, 04:31ОбществоФото: 2ГИС
На новосибирских предприятиях есть как временные вакансии, так и постоянные.

Уволенных из-за санкций сотрудников устроят на работу в Новосибирске. Об этом проинформировал губернатор региона Андрей Травников.

Работники, которые трудились в иностранных компаниях, могут устроиться на региональные предприятия. Из-за того, что многие зарубежные фирмы приостановили свою деятельность на территории России, многих сотрудников просто сократили.

Однако выход из ситуации предложили новосибирские власти. Местные предприятия готовы трудоустроить попавших под сокращения работников.

В данный момент ИКЕА ввела режим неполной занятости. Там трудятся 536 жителей Новосибирска. Компания Levi's сделала то же самое и оставила штат в 11 сотрудников. Теперь министерство труда по Новосибирской области готовит временные рабочие места для нуждающихся.

Как отметила глава минтруда Елена Бахарева, помимо временных вакансий есть и постоянные. Сокращенные сотрудники могут устроиться и на такую работу при желании.

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