В 2022 году стало меньше работы в Новосибирске

В Новосибирске снизилось число вакантных мест. По информации с сайта hh.ru, с 24 февраля стало меньше работы. Резкое снижение фиксируется по всей России, в том числе и в Новосибирской области (вакансии сократились на 8%).
Только за прошедшую неделю с 7 по 13 марта в России снизилось количество вакансий на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего работодателей уменьшилось в Москве (-9,1%) и в Санкт-Петербурге(-8,4). В Сибири ситуация лучше – среднее снижение фиксируется на 5,6%. Однако в Новосибирске падение больше – 8%.
Единственные, кто показал рост числа вакансий в РФ – это госслужба и НКО (+14%). У остальных количество мест идет только в минус. Например, страховщики потеряли 19% вакансий, автобизнес, администраторы, маркетинг, медиа и развлечения – 13%.
Число вакансий для hr-специалистов в Новосибирске снизилось на 14%. Сотрудники сферы страхования и администраторы потеряли 13%. Медиа и развлечения в регионе потеряли 12%. В Новосибирской области ни одна профессиональная сфера не увеличила свою активность. Помимо этого, государственная служба также потеряла 5%.
По мнению аналитиков платформы, большинство компаний сейчас находятся в режиме ожидания. Именно поэтому приостановлен наем сотрудников.