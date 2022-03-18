В 2022 году стало меньше работы в Новосибирске

Только за прошедшую неделю с 7 по 13 марта в России снизилось количество вакансий на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего работодателей уменьшилось в Москве (-9,1%) и в Санкт-Петербурге(-8,4). В Сибири ситуация лучше – среднее снижение фиксируется на 5,6%. Однако в Новосибирске падение больше – 8%.