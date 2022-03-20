Денис Буцаев рассказал о росте информированности россиян о работе РЭО

Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов назвал топ регионов по осведомленности о регоператорах. Речь идет о Калининградской и Смоленской областях, Ненецком автономном округе (86%), а также Бурятии, Магаданской, Омской, Оренбургской областях и Забайкалье (84%). Видно, что люди тут хорошо информированы. Однако информированность об институте региональных операторов особенно высока в субъектах РФ, где есть проблемы в работе самого регоператора. Обычно в регионах, в которых все стабильно и функционирует как часы, людям не интересно, почему и как все работает.