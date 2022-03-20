Денис Буцаев рассказал о росте информированности россиян о работе РЭО

Эксперты хотели узнать, как много россиян знают об институте региональных операторов. Выяснилось, что за пару лет информированность населения о регоператорах выросла с 19% до 73%. Об этом пишет tass.ru.
По словам Буцаева, 73% граждан, которые получают коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, знают, что ее предоставляет специализированный региональный оператор. Количество осведомленных о регоператорах людей увеличилось почти в четыре раза с 2019 года. Именно тогда со стартом мусорной реформы институт региональных операторов начал действовать в Российской Федерации. В настоящее время страна разделена на 287 зон работы регоператоров, выбрано 183 региональных оператора. Наблюдается позитивный тренд на осведомленность россиян о ходе реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Так, в 2019 году большая часть опрошенных не слышала и не знала о региональных операторах. В то время 57% граждан не были в курсе, кто такие региональные операторы, 22,6% вообще не слышали об их существовании.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов назвал топ регионов по осведомленности о регоператорах. Речь идет о Калининградской и Смоленской областях, Ненецком автономном округе (86%), а также Бурятии, Магаданской, Омской, Оренбургской областях и Забайкалье (84%). Видно, что люди тут хорошо информированы. Однако информированность об институте региональных операторов особенно высока в субъектах РФ, где есть проблемы в работе самого регоператора. Обычно в регионах, в которых все стабильно и функционирует как часы, людям не интересно, почему и как все работает.
В ходе исследования аналитики узнали, что 74% осведомленных о мусорной реформе россиян положительно оценивают ее. О ходе реформы знают 68% граждан. 48% респондентов из этой подгруппы относятся к ее реализации исключительно положительно, а 26% - скорее положительно. Негатив к проводимой реформе испытывает 20% населения, знающего о ее проведении. Еще 6% затруднились с оценкой.
68% опрошенных заявили об отсутствии существенных проблем с вывозом мусора или обновлением автопарка мусоровозов в месте своего проживания. Еще 41% участников исследования заявили о полном отсутствии проблем с вывозом мусора. На наличие незначительных проблем посетовали 27% респондентов. С серьезным проблемами с вывозом твердых коммунальных отходов столкнулись 17% россиян, а 15% не смогли ответить на этот вопрос.
Отметим, что в телефонном опросе приняли участие граждане старше 18 лет из 85 российских регионов.