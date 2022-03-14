Рестораны сети McDonald’s продолжили свою работу 14 марта в Новосибирске

Информации, что ресторан действительно закрывается, внутри кафе так и не появилось. Однако многие россияне уже успели "попрощаться" со вкусной продукцией ресторана.

Рестораны быстрого питания не закрылись в Новосибирске после объявления о временном прекращении своей деятельности на территории России. Еще на прошлой неделе американская компания McDonald's заявила о том, что прекращает свою работу из-за ситуации на Украине. Популярные заведения должны были закрыться еще 13 марта. Люди массово стали посещать ресторан, дабы «попрощаться и поесть вкусных бургеров напоследок». В Интернете все чаще стали появляться снимки из McDonald's. Пользователи активно делятся подписями к фотографиям и отмечают, что это действительно грустная новость. Также стало известно, что семейная пара из Новосибирска решила отпраздновать свою свадьбу в популярном ресторане. Новость разлетелась по всем новосибирским пабликам, а снимки молодоженов попали в СМИ. В самой компании, после объявлении о закрытии всех точек отметили, что продолжат выплачивать зарплату своим сотрудникам. Судя по статистике, сейчас в McDonald's трудоустроены более 60 тысяч работников. В Новосибирске имеется 12 ресторанов McDonald's. На утро 14 марта 2022 года они все еще открыты и принимают своих клиентов. Стоит отметить, что информация об официальном закрытии в самих кафе так и не появилась. Многие пользователи в социальных сетях предполагают, что это был лишь пиар-ход. Так, после новости о закрытии, новосибирцы массово отправились скупать вкусный фаст-фуд. Информацию распространяли как СМИ, так и паблики Вконтакте. Например, прошла массовая рассылка по всем городам России, в которой заявляли, что уже 14 марта все фуд-корты прекращают свою деятельность, поэтому у вас есть отличная возможность поесть вкусную еду последний раз. Однако сегодня появилась информация, что кафе быстрого питания продолжает свою работу. Например, такая новость попала в группу Хабаровска, Владивостока, Томска и другим регионам России. Помимо этого, подтверждали информацию и новосибирские паблики. Одни говорят, что ресторан точно закроется, а другие опровергают информацию и пишут, что кафе дальше продолжает свою деятельность. Однако о реальных причинах продолжения работы сейчас не сообщается. Остается предполагать, был ли это пиар-ход, или же McDonald's действительно закроется в России, но когда – неизвестно. Также ранее стало известно, что простой в работе обойдется McDonald’s в 50 миллионов долларов в месяц. При этом представители ресторана объясняли, что вероятно, займутся организацией центров волонтерской поддержки. Речь идет об использовании заведений. Участников-волонтеров поощряли бы баллами лояльности, которые после открытия кафе, можно использовать в качестве оплаты продукции сети. Ранее омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов заявлял, что вслед за Макдоналдсом не уйдут с российского рынка Burger King и KFC. Эксперт уточнил, что большинство кафе в России работают по франшизе, которая не позволит закрыться популярным кафе. Миронов отметил, что даже при всём желании KFC закрыться в России просто невозможно, ведь франчайзинг закрыть руководство компании не может.

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