Корма для животных дорожают из-за санкций в магазинах Новосибирске и в интернете

Резкий рост цен на корма для кошек и собак бьет по кошельку владельцев домашних животных в Новосибирске. За март 2022 цены взлетели на сайте Wildberries и в сетях магазинов для животных из-за санкций.

Цены на импортные корма для животных взлетели, после введения санкций против России. На полках магазинов качественные импортные корма зачастую раскуплены. В интернет-магазинах цены заметно выросли. На сайте Wildberries наблюдается рост цен на 10-30% на различные корма, от эконом-категории, до уровня премиум. Так для собак, корм Grand Prix подорожал на 28 рублей, сухой корм для кошек Florida стал дороже на 174 рубля, трехкилограмовая пачка Purina One стала дороже на 179 рублей, сообщает «МК в Новосибирске». О том, что цена на корм Grandorf производства Бельгии и Италии выросла почти в два раза, ранее рассказывал Atas.info. По свидетельству покупателей, в зоомагазине «Мокрый нос» пачка корма весом 400 г подорожала с 650-700 рублей до 1 200 рублей. О подорожании кормов на 30%, и в сети магазинов «Красный кролик» сообщает НГС. Цены растут не только на импортную продукцию, но и на местную, которая зависит от зарубежного сырья. При этом в зоомагазинах возник дефицит и сужение ассортимента качественных европейских кормов.

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