Новосибирские приюты потеряли 150 тысяч рублей при покупке корма для животных

Мошенники обманули новосибирские приюты помощи бездомным животным на 150 тысяч рублей.
Испугавшись дефицита из-за нестабильной экономической обстановки, приюты решили сделать запас корма для животных. Но поставщик пропал вместе с кормом и деньгами.
Как рассказала НГС куратор бездомных животных Анна Косолапова, инициатива об оптовой закупке исходила от главы приюта «Портовский Зоодом» Екатерины Мишиной. Она предложила выгодные условия. Анна перевела 24 тысячи рублей, корма на эти деньги должно было хватить на два месяца. В общей сложности решено было закупить корма для собак на сумму более 150 тысяч рублей.
Сама Мишина рассказала, что деньги передала Марине Гусевой, которая якобы не сделала заказ. По словам Косолаповой, женщина имеет плохую репутацию, она замешана в сборах на несуществующих бездомных животных.
Зоозащитники решили обратиться в полицию, которая допросила госпожу Гусеву. Но та отрицает свою вину, заявляя, что сама пострадала от действий мошенников. По словам женщины, деньги она перевела знакомому, который занимается грузоперевозками. Но тот перестал выходить на связь. Она изъявила желание возместить часть ущерба, нанесенного приютам.