Новосибирские приюты потеряли 150 тысяч рублей при покупке корма для животных

Как рассказала НГС куратор бездомных животных Анна Косолапова, инициатива об оптовой закупке исходила от главы приюта «Портовский Зоодом» Екатерины Мишиной. Она предложила выгодные условия. Анна перевела 24 тысячи рублей, корма на эти деньги должно было хватить на два месяца. В общей сложности решено было закупить корма для собак на сумму более 150 тысяч рублей.