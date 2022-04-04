Прорабы и флористы стали чаще искать работу в Новосибирской области

Прорабы и флористы стали чаще искать работу в Новосибирской области
Прорабы и флористы стали чаще искать работу в Новосибирской области
Сегодня, 07:27ОбществоФото: pixabay.com
За прошлый месяц число соискателей работы выросло на 16%.

В Новосибирской области вакансий стало меньше, чем объявлений от соискателей за февраль 2022 года. Новую работу чаще ищут сейчас строители, флористы, парикмахеры и риелторы.

По данным исследовательского центра Зарплаты.ру, в регионе за прошедший месяц число объявлений о поиске работы выросло на 16%. При этом количество вакансий от работодателей снизилось на 0,3%.

Отмечено, что в Новосибирской области ситуация самая оптимистичная в сравнении с другими регионами Сибири. Так в Кемеровской области отмечается снижение на 8%, в Алтайском крае - на 11,2%, в Красноярском крае - на 8,4%, в Омской области - на 9%, в Томской области - на 10,6%.

В марте самыми популярными вакансиями были врач, курьер, продавец, разнорабочий, водитель, машинист, бухгалтер, повар. А вот по позициям бетонщиков, курьеров, копирайтеров и дизайнеров отмечается снижение.

Работодатели чаще искали учителей – рост на 3%, фармацевтов - на 7%, враче и продавцов на 2%. При этом нуждались в работе 86% флористов, 75% парикмахеров, 136% прорабов, 23% официантов и 68% риелторов.

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