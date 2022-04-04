Прорабы и флористы стали чаще искать работу в Новосибирской области

Отмечено, что в Новосибирской области ситуация самая оптимистичная в сравнении с другими регионами Сибири. Так в Кемеровской области отмечается снижение на 8%, в Алтайском крае - на 11,2%, в Красноярском крае - на 8,4%, в Омской области - на 9%, в Томской области - на 10,6%.