Прорабы и флористы стали чаще искать работу в Новосибирской области

В Новосибирской области вакансий стало меньше, чем объявлений от соискателей за февраль 2022 года. Новую работу чаще ищут сейчас строители, флористы, парикмахеры и риелторы.
По данным исследовательского центра Зарплаты.ру, в регионе за прошедший месяц число объявлений о поиске работы выросло на 16%. При этом количество вакансий от работодателей снизилось на 0,3%.
Отмечено, что в Новосибирской области ситуация самая оптимистичная в сравнении с другими регионами Сибири. Так в Кемеровской области отмечается снижение на 8%, в Алтайском крае - на 11,2%, в Красноярском крае - на 8,4%, в Омской области - на 9%, в Томской области - на 10,6%.
В марте самыми популярными вакансиями были врач, курьер, продавец, разнорабочий, водитель, машинист, бухгалтер, повар. А вот по позициям бетонщиков, курьеров, копирайтеров и дизайнеров отмечается снижение.
Работодатели чаще искали учителей – рост на 3%, фармацевтов - на 7%, враче и продавцов на 2%. При этом нуждались в работе 86% флористов, 75% парикмахеров, 136% прорабов, 23% официантов и 68% риелторов.