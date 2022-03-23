Более 500 сотрудников IKEA в Новосибирске остались без работы

Более 500 сотрудников IKEA в Новосибирске остались без работы
Более 500 сотрудников IKEA в Новосибирске остались без работы
Сегодня, 15:59ОбществоАлександр КондратьевФото: 2ГИС
Гипермаркет мебели и товаров для дома IKEA после закрытия 31 мая сохранил сотрудникам зарплату

В новосибирской IKEA после закрытия в простое остались 536 сотрудников – им платят окладную зарплату.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева на заседании комитета по бюджетной политике регионального Заксобрания уточнила, что всем работникам выплачивают заработную плату, но это закончится через 3 месяца.

В вынужденном простое в Новосибирске также оказались 11 работников ООО «Леви Штраус Москва».

Напомним, что гипермаркет мебели и товаров для дома IKEA сообщил, что работа приостановлена до 31 мая, но и это не окончательный срок.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы