Более 500 сотрудников IKEA в Новосибирске остались без работы

В новосибирской IKEA после закрытия в простое остались 536 сотрудников – им платят окладную зарплату.
Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева на заседании комитета по бюджетной политике регионального Заксобрания уточнила, что всем работникам выплачивают заработную плату, но это закончится через 3 месяца.
В вынужденном простое в Новосибирске также оказались 11 работников ООО «Леви Штраус Москва».
Напомним, что гипермаркет мебели и товаров для дома IKEA сообщил, что работа приостановлена до 31 мая, но и это не окончательный срок.