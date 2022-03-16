Сотрудники IKEA продолжают работать после закрытия магазина в Новосибирске

Zara попросила работников взять отпуска на две недели на период «режима простоя». Руководство обещало выплатить сотрудникам лишь 2/3 зарплаты, как было в период пандемии. Но тогда обещание не выполнили, и работники получили всего по 2 тыс. рублей. Между тем сотрудники не собираются увольняться и ждут скорейшего разрешения ситуации.