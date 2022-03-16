Сотрудники IKEA продолжают работать после закрытия магазина в Новосибирске

Сотрудники IKEA продолжают работать после закрытия магазина в Новосибирске
Сотрудники IKEA продолжают работать после закрытия магазина в Новосибирске
Сегодня, 06:49БизнесФото: pixabay.com
Сотрудники не планируют искать другую работу.

Крупные иностранные компании объявили о закрытии объектов в России из-за ситуации на Украине, где ВС РФ проводят спецоперацию.

В Новосибирске в торговых центрах опустели площади. Многие бренды заявили о закрытии торговых точек, другие лишь приостановили торговлю. В городе не работают отделы Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho, Massimo Dutti.

Гипермаркет мебели и товаров для дома IKEA сообщил, что работа приостановлена до 31 мая, но и это не окончательный срок. Между тем сотрудники продолжают работу, об этом узнал корреспондент НГС.

Работники занимаются внутренними задачами. К примеру, повара готовят обеды для сотрудников.

Руководство в качестве основной причины закрытия точки называет логистические трудности. Из-за рубежа не поставляют необходимые комплектующие в Россию.

В связи с непонятной ситуацией некоторые сотрудники боятся увольнений, руководство же настроено оптимистично и обещало выплатить зарплату, несмотря на санкции.

Zara попросила работников взять отпуска на две недели на период «режима простоя». Руководство обещало выплатить сотрудникам лишь 2/3 зарплаты, как было в период пандемии. Но тогда обещание не выполнили, и работники получили всего по 2 тыс. рублей. Между тем сотрудники не собираются увольняться и ждут скорейшего разрешения ситуации.

На заводе Coca-Cola работа продолжается, зарплаты выплачиваются. Но пока не известно, как повернется ситуация, когда запасы будут на нуле.

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