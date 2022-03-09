Новосибирец продает акулу из закрывшейся IKEA за 2 млн рублей

Новосибирец продает акулу из закрывшейся IKEA за 2 млн рублей
Новосибирец продает акулу из закрывшейся IKEA за 2 млн рублей
9 марта, 05:24ОбществоФото: Авито
Игрушку даже готовы обменять на автомобиль.

Житель Новосибирска продает мягкую игрушку из закрывшейся в России ИКЕА за 2 миллиона рублей. Речь идет об акуле.

Отметим, после закрытия шведского магазина на сайте объявлений Авито стали появляться предложения по продажи товаров ИКЕА по баснословным ценам. Среди них почти 20 объявлений посвящены любимой игрушке взрослых и детей – 100-саниметровой акуле Блохэй, которая символизируется у россиян с этим магазином.

На сайте производителя ее предлагают за 1499 рублей, но предприимчивые сибиряки из-за дефицита подняли цену до 2,1 млн рублей. Автор такого объявления планирует обменять даже акулу на автомобиль Nissan 300ZX. Причем он утверждает, что игрушка не новая, а из первых партий, в чем, по его мнению, и заключается ее ценность.

Некоторые оценили игрушку скромнее – в 50 000 рублей. Но большинство предложений все-таки указаны с ценой в 2290 рублей.

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