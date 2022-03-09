Новосибирец продает акулу из закрывшейся IKEA за 2 млн рублей

На сайте производителя ее предлагают за 1499 рублей, но предприимчивые сибиряки из-за дефицита подняли цену до 2,1 млн рублей. Автор такого объявления планирует обменять даже акулу на автомобиль Nissan 300ZX. Причем он утверждает, что игрушка не новая, а из первых партий, в чем, по его мнению, и заключается ее ценность.