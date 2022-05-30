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Коронавирусные ограничения отменят в кинотеатрах Новосибирска

30 мая 05:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Правительство Новосибирской области планирует отменить коронавирусные ограничения в регионе

В понедельник, 30 мая на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области озвучили предложение снять коронавирусные ограничения. В регионе фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей она снизилась на 15%.

«Хоть стабилизация произошла эпидемиологического процесса и идет снижение по коронавирусной инфекции, но меры профилактики необходимо соблюдать. Кроме того, на оперштабе рассматривался вопрос о поэтапном снятии ограничительных мероприятий. Отправили на рассмотрение — по снятию ограничений на количество зрителей в кинотеатрах, театрах», — отметил руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

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