Коронавирусные ограничения отменят в кинотеатрах Новосибирска

«Хоть стабилизация произошла эпидемиологического процесса и идет снижение по коронавирусной инфекции, но меры профилактики необходимо соблюдать. Кроме того, на оперштабе рассматривался вопрос о поэтапном снятии ограничительных мероприятий. Отправили на рассмотрение — по снятию ограничений на количество зрителей в кинотеатрах, театрах», — отметил руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.