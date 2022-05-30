ОГЭ 2022 для 9 классов по математике предварительные результаты в Новосибирске

Posted 30 мая 2022, 02:12
Published 30 мая 2022, 02:12
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Основной государственный экзамен по математике является обязательным для всех выпускников 9-х классов. Так как ОГЭ по этому предмету пишут все девятиклассники, обработка результатов происходит в течение 10 дней с момента его написания.
Дата официальной публикации результатов – 30 мая 2022 года или 2 июня 2022 года. Просмотреть результаты ОГЭ-2022 можно на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО).
Чтобы посмотреть свою оценку, необходимо ввести паспортные данные ученика – ФИО и номер документа. После ввода данных отразятся результаты за все экзамены. Сайт публикуют оценки и за резерв-альтернативный день (он предназначен для тех, кто не может сдать экзамен в основные сроки по уважительной причине).
Также результаты ОГЭ в 2022 году можно будет узнать в личном кабинете на официальном портале основного государственного экзамена