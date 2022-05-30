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Posted 30 мая 2022, 02:12

Published 30 мая 2022, 02:12

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

ОГЭ 2022 для 9 классов по математике предварительные результаты в Новосибирске

ОГЭ 2022 для 9 классов по математике предварительные результаты в Новосибирске

30 мая 2022, 02:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
23 мая 2022 года в Новосибирской области прошел основной этап сдачи экзамена ОГЭ по математике. Как узнать предварительные результаты и оценку за экзамен, в материале – в Atas.info.

Основной государственный экзамен по математике является обязательным для всех выпускников 9-х классов. Так как ОГЭ по этому предмету пишут все девятиклассники, обработка результатов происходит в течение 10 дней с момента его написания.

Дата официальной публикации результатов – 30 мая 2022 года или 2 июня 2022 года. Просмотреть результаты ОГЭ-2022 можно на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО).

Чтобы посмотреть свою оценку, необходимо ввести паспортные данные ученика – ФИО и номер документа. После ввода данных отразятся результаты за все экзамены. Сайт публикуют оценки и за резерв-альтернативный день (он предназначен для тех, кто не может сдать экзамен в основные сроки по уважительной причине).

Также результаты ОГЭ в 2022 году можно будет узнать в личном кабинете на официальном портале основного государственного экзамена

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники
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