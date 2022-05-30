ОГЭ 2022 для 9 классов по математике предварительные результаты в Новосибирске

Чтобы посмотреть свою оценку, необходимо ввести паспортные данные ученика – ФИО и номер документа. После ввода данных отразятся результаты за все экзамены. Сайт публикуют оценки и за резерв-альтернативный день (он предназначен для тех, кто не может сдать экзамен в основные сроки по уважительной причине).