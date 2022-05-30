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Соседи рассказали о подростках, избивших мальчика в ЖК «Марсель» в Новосибирске

30 мая 12:39
Фото: atas.info
История о жестком избиении 10-летнего мальчика соседскими братом и сестрой во дворе ЖК «Марсель» на улице Обская 2-я, 154 прогремела на весь Новосибирск 26 мая. На малолетних хулиганов из благополучной семьи мама пострадавшего ребенка написала заявление и как оказалось, оно не первое.

Соседи рассказал Atas.info, что подростки, избившие мальчика на детской площадке, не впервые попадают в поле зрения полиции. Только в этот раз они «перешли все границы».

«Ребенка на глазах у сверстников пинали и душили. Девочка облила его водой, а потом начала бить по голове ногой. Тут и брат подошел, присоединился и они оба на него навалились. Мама написала на них заявление и оно на не первое. Уже были прецеденты. Они зачастую провоцируют драки во дворе», - заявили соседи.

Семья детей-дебоширов состоятельная и благополучная. Девочка хорошо учится в школе, а когда выходит во двор перестает напоминать прилежную отличницу.

«Девочка держит в страхе весь двор. Манипулирует детьми, которые её младше. Предлагает им странные игры, приводящие к травмам. За дракой тогда наблюдала их мама, но она никак не отреагировала – только посмеялась. Якобы «этот мальчик сам слабак»», - рассказал собственный источник Atas.info.

Комментарий психотерапевта из Новосибирска Татьяны Ефановой:

«Родители могут считать, что их дети таким образом отвоёвывают себе место под Солнцем, а другие должны уметь себя защитить. Они развивают в них безответственность и безнаказанность. Родителям пострадавших нужно учить малышей противостоять и объединяться против таких обидчиков. Нельзя отворачиваться от ситуации, особенно взрослым. Считаю, что к этой истории нужно привлечь как можно больше общественности, чтобы таких инцидентов не случалось».

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