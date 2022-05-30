«Родители могут считать, что их дети таким образом отвоёвывают себе место под Солнцем, а другие должны уметь себя защитить. Они развивают в них безответственность и безнаказанность. Родителям пострадавших нужно учить малышей противостоять и объединяться против таких обидчиков. Нельзя отворачиваться от ситуации, особенно взрослым. Считаю, что к этой истории нужно привлечь как можно больше общественности, чтобы таких инцидентов не случалось».