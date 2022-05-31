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Ремонт улицы Волочаевской снова застопорился в Новосибирске

31 мая 07:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
На аппаратном совещании при мэре 31 мая заявили о том, что подрядчик не вышел на полноценные работы на объекте.
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В настоящий момент подрядчик занимается только проблемой люков. По документации, окончание ремонта улицы Волочаевской должно завершиться к 1 июля.

«На прошлой неделе мы собирались, был генеральный директор, который заверил, что в пятницу они выходят на объект. Но вчера разговаривали, пока вышли по несколько люков подымают. Пока полноценного выхода нет, претензию мы написали»,

Отметил заместитель мэра Олег Клемешов.

При этом мэр Анатолий Локоть возмутился докладом и что нужно контролировать ситуацию.

«У меня такое ощущение, что повторяется история прошлого года. Они до конца сентября собираются заниматься этим вопросом. Нужно контролировать ситуацию»,

ответил на доклад мэр.

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