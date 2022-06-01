56% новосибирцев считают, что метро работает хорошо – итоги соцопроса в мае 2022

Социологи провели телефонный опрос во всех районах города с учетом пола, возраста, образования, дохода и сферы занятости потенциальных пассажиров новосибирской подземки в конце мая 2022.
Что касается работы метрополитена в целом, то итоги опроса показали, что новосибирцы оценивают ее высоко. 21% опрошенных дал оценку «отлично», 56% – «хорошо», 14% – «удовлетворительно», 6% – затруднились ответить, а по 1% поставили «плохо» и «очень плохо». Эта оценка совпадает с мнениями, которые горожане высказывают в своих письмах и в постах в социальных сетях.
Сегодня одним из самых важных вопросов считается безопасность. Три четверти опрошенных новосибирцев положительно оценили меры безопасности, реализуемые в Новосибирском метрополитене, и только 3% высказались о них отрицательно. Напомним, что Новосибирский метрополитен имеет аккредитацию в качестве аттестующей организации, чем могут похвастаться немногие российские метрополитены. С ноября 2021 года по настоящий момент проведена аттестация 70 работников предприятия из состава сил обеспечения транспортной безопасности.
Традиционно отмечают и чистоту в метрополитене. Побывавший не так давно в Новосибирске член комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Илья Зотов отметил: «На метро жалоб нет: оно чистое и опрятное». Такого же мнения придерживаются и горожане: 80% дали положительную оценку и только 3% отрицательную в ответ на просьбу оценить чистоту вагонов. Что касается чистоты станций метрополитена, то здесь позитивных оценок 86% и всего 1% отрицательных.
Не секрет, что определенной категори горожан не нравится реклама, где бы она не находилась. Реклама есть и в метро: это необходимый источник дохода, без которого пришлось бы куда сложнее. У горожан поинтересовались оценкой «качества рекламы в метро». Анализ ответов показывает, что вопреки расхожему мнению, реклама не является для новосибирцев негативным фактором. Больше половины опрошенных – 54% – оценили ее качество в метро положительно, примерно треть ответить затруднилась, а 14% высказали отрицательное мнение.
Так или иначе, но многим новосибирцам приходится контактировать с сотрудниками метрополитена по самым разным поводам. Как же оценивают пассажиры подземки эти отношения? 80% высказали положительное мнение о работниках метро, в то время как отрицательных оценок оказалось лишь 3%.