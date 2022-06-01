56% новосибирцев считают, что метро работает хорошо – итоги соцопроса в мае 2022

Не секрет, что определенной категори горожан не нравится реклама, где бы она не находилась. Реклама есть и в метро: это необходимый источник дохода, без которого пришлось бы куда сложнее. У горожан поинтересовались оценкой «качества рекламы в метро». Анализ ответов показывает, что вопреки расхожему мнению, реклама не является для новосибирцев негативным фактором. Больше половины опрошенных – 54% – оценили ее качество в метро положительно, примерно треть ответить затруднилась, а 14% высказали отрицательное мнение.