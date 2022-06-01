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Назван новый размер прожиточного минимума в Новосибирской области с 1 июня 2022

1 июня 09:25
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прожиточный минимум подняли до 15 318 рублей с 1 июня 2022 года в Новосибирской области. Правительство региона внесло изменение в постановление от 31.05.2022 № 250-п – его подписал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

По указу президента России Владимира Путина в Новосибирской области проиндексировали прожиточный минимум. МРОТ тоже ожидает повышения.

Согласно данным из постановления, величина прожиточного минимума на 2022 составила на душу населения 14 053 рублей вместо 12 775. Для трудоспособного населения – 15 318, пенсионеров – 12 086, детей – 14 562.

Величина МРОТ в Новосибирской области с 1 июня превысит 19 тысяч рублей
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Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Напомним, ранее Atas.info узнал, каким будет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Эксперт назвал 18 334,8 рубля.

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