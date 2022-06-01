Назван новый размер прожиточного минимума в Новосибирской области с 1 июня 2022

По указу президента России Владимира Путина в Новосибирской области проиндексировали прожиточный минимум. МРОТ тоже ожидает повышения.
Согласно данным из постановления, величина прожиточного минимума на 2022 составила на душу населения 14 053 рублей вместо 12 775. Для трудоспособного населения – 15 318, пенсионеров – 12 086, детей – 14 562.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Напомним, ранее Atas.info узнал, каким будет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Эксперт назвал 18 334,8 рубля.