«С 1 июня 2022 по ФЗ будет осуществлена индексация пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ, прожиточного минимума, пособий на 10%. Т.е. чтобы узнать новый уровень выплат достаточно накинуть 10%. Так новый уровень прожиточного минимума составит 13 919 рублей», - сказал Ляскин.
По данным эксперта, МРОТ в Новосибирской области составит 18 334,8 рублей. По формуле: минимальный размер оплаты труда в России (15279 рублей) + 20% районный коэффициент.
Если в коллективном трудовом договоре организации привязка к МРОТ, то соответственно будет увеличение зарплаты сотрудников (бюджетников) на 10 процентов. Пенсию можно рассчитать в личном кабинете на сайте пенсионного фонда.