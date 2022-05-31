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Новый размер МРОТ в Новосибирской области с 1 июня 2022 подсчитал эксперт-экономист

31 мая 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют в России с 1 июня 2022 года. Atas.info узнал у доцента и кандидата экономических наук Геннадия Ляскина, каким будет новый размер этих выплат в Новосибирской области.

«С 1 июня 2022 по ФЗ будет осуществлена индексация пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ, прожиточного минимума, пособий на 10%. Т.е. чтобы узнать новый уровень выплат достаточно накинуть 10%. Так новый уровень прожиточного минимума составит 13 919 рублей», - сказал Ляскин.

По данным эксперта, МРОТ в Новосибирской области составит 18 334,8 рублей. По формуле: минимальный размер оплаты труда в России (15279 рублей) + 20% районный коэффициент.

Если в коллективном трудовом договоре организации привязка к МРОТ, то соответственно будет увеличение зарплаты сотрудников (бюджетников) на 10 процентов. Пенсию можно рассчитать в личном кабинете на сайте пенсионного фонда.

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