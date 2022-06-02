В России с апреля появилась новая выплата для одиноких родителей и семей с низким доходом, у которых есть дети от 8 до 17 лет. В Новосибирской области её получателями стали 50 тысяч несовершеннолетних. Разбираемся, когда и кому поступят деньги данной категории в июне.