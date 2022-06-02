В России с апреля появилась новая выплата для одиноких родителей и семей с низким доходом, у которых есть дети от 8 до 17 лет. В Новосибирской области её получателями стали 50 тысяч несовершеннолетних. Разбираемся, когда и кому поступят деньги данной категории в июне.
- Деньги не получат семьи, которым уже начисляли за апрель и май. Следующую выплату им придется ждать до 1 июля.
- Тем, кто получил одобрение после 25 мая – деньги переведут в июне. Да к тому же в двойном размере за апрель и май.
- Июньским заявителям выплату перебросят через 5 дней. Она будет трёхкратной за два прошедших и нынешний месяцы.
Единым днем платежей ПФР является 3 число каждого месяца. В июне – это рабочий день, пятница, поэтому деньги начислят день в день. В июле стоит ждать 1 числа.
На банковскую карту пособий придет в установленный организацией срок. Если 4 и 5 выходные, то деньги могут дойти в понедельник. Получателям в кассе Почты России следует ориентироваться на работу отделения.
Данный график распространяется на пособия для детей от 3 до 7 лет.
Напомним, правительство Новосибирской области утвердило размер прожиточного минимума. Именно от него вычисляют детские выплаты. По России его подняли на 10%, а с учетом районного коэффициента в нашем регионе он составит на детей 14 562 рубля.
Таким образом, 50% от ПМ будет равен - 7281,00 рублей, 75% - 10921,5 рублей, 100% - 14562,00 рублей.