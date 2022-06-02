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График выплат всех детских пособий в июне 2022 года

2 июня 04:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет начнут поступать родителям уже в июне 2022 года. Деньги придут в повышенном размере. Показываем график начисления пособий с учетом свежей индексации в 10%.

В России с апреля появилась новая выплата для одиноких родителей и семей с низким доходом, у которых есть дети от 8 до 17 лет. В Новосибирской области её получателями стали 50 тысяч несовершеннолетних. Разбираемся, когда и кому поступят деньги данной категории в июне.

Кто получит пособие на детей от 8 до 17 лет в июне:

- Деньги не получат семьи, которым уже начисляли за апрель и май. Следующую выплату им придется ждать до 1 июля.

- Тем, кто получил одобрение после 25 мая – деньги переведут в июне. Да к тому же в двойном размере за апрель и май.

- Июньским заявителям выплату перебросят через 5 дней. Она будет трёхкратной за два прошедших и нынешний месяцы.

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График начисления пособий на карту и почтовым отправлением в июне:

Единым днем платежей ПФР является 3 число каждого месяца. В июне – это рабочий день, пятница, поэтому деньги начислят день в день. В июле стоит ждать 1 числа.

На банковскую карту пособий придет в установленный организацией срок. Если 4 и 5 выходные, то деньги могут дойти в понедельник. Получателям в кассе Почты России следует ориентироваться на работу отделения.

Данный график распространяется на пособия для детей от 3 до 7 лет.

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Напомним, правительство Новосибирской области утвердило размер прожиточного минимума. Именно от него вычисляют детские выплаты. По России его подняли на 10%, а с учетом районного коэффициента в нашем регионе он составит на детей 14 562 рубля.

Таким образом, 50% от ПМ будет равен - 7281,00 рублей, 75% - 10921,5 рублей, 100% - 14562,00 рублей.

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