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Маме 10 погодок Оксане Усовой из Новосибирска отказали в детском пособии

2 июня 07:14
Фото: Оксана Усова/ВК
Выплаты на детей от 8 до 16 лет рискует не получить известная в Новосибирске блогер и мама 10 погодок Оксана Усова. Об этой ситуации она рассказала Atas.info.

«Сейчас мы получаем пособия от 3 до 7 лет, а недавно подала заявление на категорию детей от 8 до 18. И тут возникли трудности - пришел отказ. Сказали, что по доходам не проходим, якобы, они высокие. Я повторно всё собрала и направила», - поделилась Оксана.

Со слов матери-героини, недавно она развелась с мужем и получает алименты на 10 детей. Однако и вкупе с ними доходы не могли быть настолько высокими, чтобы не иметь возможность получать данную выплату.

«По двум пособиям практически одни и те же документы. Их дают обычно многодетным и малообеспеченным семьям. То есть одну выплату одобрили, а другую нет – это странно, но мы разберёмся, конечно же. Всё будет хорошо», - позитивно ответила сибирячка.

Напомним, ранее Оксана Усова в разговоре с Atas.info оценила меры поддержки семьям Новосибирской области, а также высказалась на счет возрождения звания «Мать-героиня».

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