Маме 10 погодок Оксане Усовой из Новосибирска отказали в детском пособии

«Сейчас мы получаем пособия от 3 до 7 лет, а недавно подала заявление на категорию детей от 8 до 18. И тут возникли трудности - пришел отказ. Сказали, что по доходам не проходим, якобы, они высокие. Я повторно всё собрала и направила», - поделилась Оксана.