Звание «Мать-героиня»: что думает о возможной награде новосибирская мама 10 детей

В России планируют возродить почетное звание «Мать-героиня». В СССР его присваивали женщинам, имеющим от 10 детей, а как будет сейчас пока не известно. Atas.info узнал у одной из самых героических матерей Новосибирска Оксаны Усовой, мамы 10-х, как ей помогает государство сейчас и что она думает о звании и награде в 1 млн.
По словам многодетной матери Оксаны Усовой, с существующими мерам поддержки воспитывать 10 погодок гораздо легче, чем было 10 лет назад. При этом никаких дополнительных пособий она не получает – всё, как и у других семей.
«Нам начисляют выплаты за детей от 3 до 7 лет, также уже подали заявление на пособие несовершеннолетним от 8 до 16 лет. Конечно, я очень рада, что есть вообще такие пособия. Когда их ввели, у меня было уже шестеро детишек. Воспитывали сами, как могли, а сейчас дополнительные деньги выручают, если нужно купить всем одежду для школы, какие-то подарки, и многое другое», - поделилась Оксана с журналистом Atas.info.
Женщина рассказала, что получила уйму сообщений от подписчиков о возрождении звания «Мать-героиня». И все единогласно считают, что она может легко на него претендовать. Однако сама Оксана не уверена, что получить награду в размере 1 млн рублей будет так легко каждой многодетной матери.
«Пока не понятно, какие критерии будут и что потребуется для получения звания. Когда я получала Медаль Материнства, прождала очень долго. Набегалась с документами – их было очень много. Мне нужно было предоставить кучу справок, характеристик, благодарственных писем и доказать, что все 10 мои дети. Всем подряд не дают такие презенты, а кто-то вообще не желает тратить время на эту беготню. Даже новогодний подарок ребятам получить не просто».
Блогер и мама-героиня Оксана Усова добавила, что не имеет никаких привилегий с 10 детьми. И того, что им дает государство сейчас её вполне устраивает. Она уже гордится тем, что у неё такая огромная семья без каких-либо званий.