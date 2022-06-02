Звание «Мать-героиня»: что думает о возможной награде новосибирская мама 10 детей

«Нам начисляют выплаты за детей от 3 до 7 лет, также уже подали заявление на пособие несовершеннолетним от 8 до 16 лет. Конечно, я очень рада, что есть вообще такие пособия. Когда их ввели, у меня было уже шестеро детишек. Воспитывали сами, как могли, а сейчас дополнительные деньги выручают, если нужно купить всем одежду для школы, какие-то подарки, и многое другое», - поделилась Оксана с журналистом Atas.info.