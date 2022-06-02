В настоящий момент законопроект о введении звания «Мать-героиня» находится в стадии разработки. По этой причине нормативно-правовых актов по этому вопросу в министерстве труда и социального развития Новосибирской области нет. В ведомстве только напомнили, как и кого награждали в СССР.
«Звание «Мать-героиня» присваивали женщинам, которые родили и воспитали 10 детей. У нас многодетными считаются женщины с тремя детьми. В нашем регионе получают меры поддержки 40 568 многодетных семей», - рассказали Atas.info в Минсоцразвития региона.
Отмечено, что в вышеуказанных семьях проживают 137 078 детей. Из них с 3 детьми – 30573 семьи; с 4 детьми – 6661 семья; с 5 и более детьми – 3334 семьи.
В России матери получают ежемесячные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Также им положен маткапитал - от двух новорожденных сумма увеличивается до 693 144 рубля и поступает она на каждого последующего ребенка.