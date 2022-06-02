В настоящий момент законопроект о введении звания «Мать-героиня» находится в стадии разработки. По этой причине нормативно-правовых актов по этому вопросу в министерстве труда и социального развития Новосибирской области нет. В ведомстве только напомнили, как и кого награждали в СССР.