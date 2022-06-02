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Звание «Мать-героиня» хотят возродить: за скольких детей могут наградить 1 млн рублей

2 июня 05:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Президент России Владимир Путин поддержал идею возрождения звания «Мать-героиня». Он предложил награждать многодетных женщин орденом «Родительская слава» и 1 млн рублей. Сайт Atas.info узнал, сколько предположительно детей нужно иметь, чтобы претендовать на это почетное звание в Новосибирской области.

В настоящий момент законопроект о введении звания «Мать-героиня» находится в стадии разработки. По этой причине нормативно-правовых актов по этому вопросу в министерстве труда и социального развития Новосибирской области нет. В ведомстве только напомнили, как и кого награждали в СССР.

«Звание «Мать-героиня» присваивали женщинам, которые родили и воспитали 10 детей. У нас многодетными считаются женщины с тремя детьми. В нашем регионе получают меры поддержки 40 568 многодетных семей», - рассказали Atas.info в Минсоцразвития региона.

Отмечено, что в вышеуказанных семьях проживают 137 078 детей. Из них с 3 детьми – 30573 семьи; с 4 детьми – 6661 семья; с 5 и более детьми – 3334 семьи.

В России матери получают ежемесячные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Также им положен маткапитал - от двух новорожденных сумма увеличивается до 693 144 рубля и поступает она на каждого последующего ребенка.

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